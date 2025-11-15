يتابعها أقل من 700 شخص.. 8 معلومات عن جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش

فتاة تجني آلاف الدولارات يوميا من يديها وقدميها.. ما القصة؟

كتبت- شيماء مرسي

احتفل لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر عمر مرموش بحفل خطوبته على جيلان الجباس.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز معلومات عن جيلان الجباس، وفقا لـ "tribuna".

- تعمل في مجال التسويق.

- درست الاتصالات والإعلام في جامعة ساسكس.

-من مواليد القاهرة.

-عملت أيضا كمستشارة أزياء.

-معروفة بـ "جولي" على وسائل التواصل الاجتماعي.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 694 متابع.

-تفضل ممارسة الزومبا والبوكسينج والتصوير.

-لعبت في فريق نادي دجلة عام 2019 وحصلت على المركز الرابع.

