ارتداء الذهب في الأرجل.. سر الزينة الغامضة عند المصريين القدماء

كشف خبير الآثار والمتخصص في علم المصريات، الدكتور أحمد عامر، عن عادة لافتة لدى المصريين القدماء، موضحًا أنهم اعتادوا ارتداء الذهب في أقدامهم كنوع من الزينة ذات الرمزية الروحية، وليس فقط كوسيلة للتجمّل أو للدلالة على الثراء.

وأوضح "عامر" في تصريحاته لـ"مصراوي" أن ارتداء الذهب في القدمين كان تقليدًا شائعًا في بعض العصور الفرعونية، بهدف إضفاء مظهر جمالي مميّز، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء استخدموا أيضًا معادن أخرى إلى جانب الذهب لأغراض الزينة والطقوس الدينية.

وأضاف الخبير الأثري أن الذهب كان يُنظر إليه كمعدنٍ سحري لدى المصري القديم، إذ كان يُعتقد أنه يُبعد الأرواح الشريرة ويحمي صاحبه من الأمراض، كما يحافظ على سلامة القدمين وصحتهما.

وأشار "عامر" إلى أن من أبرز الاكتشافات التي تؤكد ذلك نعل الملك توت عنخ آمون، الذي عُثر عليه مزينًا بالذهب، وقد نُقشت عليه أسماء أعدائه كرمز لانتصاره عليهم وحمايته من شرّهم.

وتابع موضحًا أن المصريين القدماء قدّسوا اللون الذهبي لرمزيته المرتبطة بالشمس والخلود، إذ إنه لا يتغير بمرور الزمن، وكان جزءًا أساسيًا من الطقوس الدينية والجنائزية، حيث ارتبطت صناعة الذهب لديهم بعقيدة القلوب ومفهوم البعث والحياة الأبدية.

