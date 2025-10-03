7 طرق ذكية لرفض طلب مديرك بلباقة دون إحراج.. تعلم قول "لا"



يواجه العديد من الموظفين مواقف صعبة عندما يطلب منهم مديرهم أداء مهام إضافية، خصوصاً في ظل ضيق الوقت أو ضغط العمل المتراكم.

وفي هذه الحالة، قد يؤدي الرفض المباشر إلى توتر العلاقة، بينما يتيح الرفض المدروس والمهني الحفاظ على سمعتك وضمان احترام مهامك الأساسية وجودة الأداء.

وقدم خبراء إدارة الأعمال في موقع Harvard Business Review المتخصص في إدارة الأعمال والقيادة والتطوير المهني 7 طرق فعالة للرفض بلباقة دون المساس بالعلاقات المهنية:

تقديم سبب واضح ومحدد

أوضح السبب الحقيقي للرفض، مثل الانشغال بمشروع أساسي أو حضور اجتماع مهم، لتعزيز تفهم المدير لموقفك.

إعادة صياغة الرد

استخدم أسلوباً محايداً بدلاً من كلمة "لا" المباشرة، مثل: "أتمنى لو استطعت، لكن جدول عملي الحالي لا يسمح بذلك".

اقتراح بدائل عملية

قدم حلولاً مثل توزيع المهام على زملاء الفريق أو تعديل المواعيد النهائية لضمان إنجاز العمل.

إظهار التفهم لموقف المدير

اعترف بأهمية المهمة أولاً قبل تقديم رفضك، مثال: "أفهم أهمية هذه المهمة، ولكن هل يمكننا تعديل الأولويات؟".

طلب المساعدة في ترتيب الأولويات

اطلب من المدير ترتيب المهام بحسب أهميتها، ما يعكس مهنيتك واحترامك لخبرته.

عرض الأدلة لدعم موقفك

استخدم جداول أو بيانات توضح ضيق الوقت أو حجم المسؤوليات قبل إضافة مهمة جديدة.

اقتراح تقاسم عبء العمل

اقترح مشاركة المهمة مع زميل، لضمان إنجاز العمل بكفاءة وجودة عالية.

