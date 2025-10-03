جنون لابوبو يصل نيويورك.. دمى نادرة تثير الهيستيريا في تايمز سكوير

أعلنت شركة بوب مارت، المالكة للعلامة الشهيرة لابوبو، عن توقيع عقد إيجار جديد لمحل بمساحة 7000 قدم مربع في 1540 برودواي بمنطقة تايمز سكوير، ليصبح المتجر الرئيسي للعلامة في الولايات المتحدة، ومن المقرر افتتاحه في النصف الثاني من عام 2026.

ويمتد عقد الإيجار لعشر سنوات، ويقع المتجر في الركن الجنوبي من البرج عند شارع ويست 44، ضمن مساحة إجمالية للمبنى تبلغ حوالي 200 ألف قدم مربع، المملوكة لشركة فورنادو ريالتي ترست، والتي تضم متاجر بارزة مثل ديزني، فوريفر 21، ورابطة البولو الأمريكية، بحسب صحيفة "ذا صن".

ومن المتوقع أن يعزز متجر لابوبو جاذبية تايمز سكوير للأطفال، إذ ستضم الشخصيات عروضاً مع إلمو والأبطال الخارقين ونجوم الرسوم المتحركة، ما يضيف قيمة كبيرة لصورة سوق التجزئة في المنطقة، خاصة بعد ارتفاع عدد المتاجر السياحية والمطاعم وارتفاع معدل الشواغر في السنوات الأخيرة.

وتعد دمى لابوبو محشوة ومميزة بأسنان حادة وآذان كبيرة ووبر كثيف، وقد شهدت مبيعاتها ارتفاعاً بنسبة 213% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ما جعل قيمة شركة بوب مارت تتجاوز شركة ماتيل، صانعة دمى باربي.

وطرحت الشركة أكثر من 300 نسخة من دمى لابوبو بأسعار تتراوح بين 15 دولارا للدمية الصغيرة من الفينيل، و960 دولارا للإصدار الضخم بطول 31 بوصة، ويعود جزء من جاذبيتها إلى البيع في صناديق عمياء لا يعرف العميل لون الدمية التي يحصل عليها.

شهدت الأسواق الصينية إقبالاً هائلاً على أحدث إصدارات سلسلة Mini Labubu – Heart Code، حيث نفدت المجموعة بالكامل خلال دقيقة واحدة فقط من إطلاقها.

وأدى هذا الإقبال إلى انتشار نسخ مزيفة تُعرف باسم "لافوفوس"، ما دفع سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لمصادرة منتجات مزيفة بقيمة نصف مليون دولار في مطار سياتل.

وحذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية من أن بعض النسخ المزيفة صغيرة الحجم وتشكل خطرا على الأطفال، إذ يمكن أن يختنقوا إذا وضعوها في أفواههم.

