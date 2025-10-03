

أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمام وسائل الإعلام والجمهور مجددًا، بعد أن كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل غامضة حول هويتها الحقيقية.

لم يكن الجمهور يدرك أن الاسم الشائع "إيفانكا" ما هو إلا تصغير للاسم الحقيقي، الذي جاء من جذور عائلتها التشيكية، ليكون "إيفانا ماري".

وأكدت في مقابلات سابقة أن اسم "إيفانكا" كان يُستخدم في العائلة منذ الطفولة، لكنه لم يعكس اسمها القانوني الكامل، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

ويربط التشابه بين "إيفانكا" و"إيفانا" بين ثقافات عدة، مثل استخدام "بوبّي" بدلًا من "روبرت"، ويضيف بعدًا جديدًا لفهم إرث العائلة وجذورها الثقافية بعيدًا عن السياسة والشهرة.

وفي مسارها المهني، بدأت إيفانكا رحلتها في عالم الأزياء مع وكالة Elite Model Management، وشاركت في عروض كبار المصممين، قبل أن تتحول إلى عالم الأعمال والسياسة، مؤكدة أن عروض الأزياء كانت خطوة أولى فقط نحو تحقيق أهدافها المهنية الأكبر.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول