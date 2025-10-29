رجل يشعل النار في سيارته البورش.. والسبب صادم

تلقت الشرطة المدنية في بارانا بالبرازيل اتصالا من رجل ادعى أن مسلحين أوقفوه في شارع مزدحم ووضعوه في صندوق سيارته بورش 911 كاريرا قبل أن يُقتادوه إلى منطقة ريفية في لابا ويُحرقوه.

وادعى أن المارة أنقذوه في اللحظة الأخيرة بعد أن سمعوا صراخه من السيارة المحترقة، لكنه أصيب بحروق طفيفة، وقال للشرطة إنه لا يعرف مهاجميه أو أسباب محاولة قتله، لذا فتحت الشرطة تحقيقاً كشف عن بعض التفاصيل الغريبة.

ويبدو أن الضحية في هذه الحالة قد رسم قصة اختطافه، إذ أظهرت كاميرات المراقبة من مزرعة قريبة من موقع الحريق المتعمد أن مالك سيارة بورش الرياضية أشعل النار فيها بنفسه، بحسب odditycentral.

ولم يصدق المحققون أعينهم عندما رأوا شخصا بنفس سمات صاحب سيارة البورش، يرتدي نفس ملابسه، يقودها إلى منطقة ريفية معزولة، ويغرقها بالبنزين بلا مبالاة ثم يشعل النار فيها.

حتى بعد مواجهته بالأدلة، تمسك صاحب السيارة بروايته للأحداث، مدعيا أن جروح الحروق التي أصيب بها دليل على صدقه.

وذكرت صحيفة جي1 جلوبو أن سيارة بورش 911 كاريرا موديل 2018 عليها ديون مستحقة لضريبة أملاك المركبات (IPVA)، ولكن لم يكشف عن حجم هذه الديون.

وقدرت قيمة السيارة نفسها بحوالي 700 ألف ريال برازيلي (130 ألف دولار أمريكي)، لذا ساد التكهن بأن مالكها حاول صرف بوليصة التأمين عليها، لأن بيعها كان سيصعب بسبب ديون الضرائب المستحقة.

ومن المثير للاهتمام أن حريق سيارته البورش تم التقاطه بواسطة الكاميرا الوحيدة في دائرة نصف قطرها عدة أميال، لذلك يجب على المالك أن يلوم نفسه لاختياره هذا المكان المحدد لفعلته.

لا يزال التحقيق في هذه القضية الغريبة جاريا، ولم توجه تهمة الاحتيال في التأمين إلى مالكها أو أي شيء آخر، مع ذلك، ربما يكون إحراق سيارة بورش 911 دون داع عقابا كافيا.

