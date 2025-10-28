ما السبب وراء وضع الحصى أسفل عجلات القطار؟.. اعرف السر

هل لاحظت يومًا أن جميع خطوط السكك الحديدية مغطاة بطبقة من الحصى أسفل القضبان الحديدية؟ قد تبدو مجرد أحجار عادية، لكنها في الحقيقة تلعب دورًا بالغ الأهمية في أمان واستقرار القطارات.



تثبيت القضبان

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إينديا، الحصى يُستخدم لتثبيت قضبان الحديد في مكانها ومنعها من التحرك مع مرور القطارات الثقيلة فوقها، فكل حجر يساعد على توزيع الوزن الهائل بالتساوي على الأرض.



امتصاص الاهتزازات

عند مرور القطار بسرعات عالية، تنتج اهتزازات قوية، الحصى يعمل كـ"ممتص صدمات" طبيعي يقلل الضوضاء ويحمي البنية التحتية من التآكل السريع.



تصريف المياه

يسمح الفراغ بين الحصى بمرور مياه الأمطار بسهولة، مما يمنع تراكمها أو تآكل التربة تحت القضبان، وبالتالي يحافظ على استقرار السكة في كل الظروف الجوية.



مقاومة نمو النباتات

بفضل الحصى، لا تنمو الأعشاب أو النباتات بين القضبان، ما يمنع أي عوائق قد تؤثر على حركة القطار أو تسبب تلفًا في المسارات.

