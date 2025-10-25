400 عملية تجميل.. كورية تنفق ثروتها لتغيير ملامحها بالكامل (فيديو)

أثارت امرأة كورية جنوبية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن إنفاقها أكثر من 300 مليون وون كوري نحو 210 آلاف دولار أمريكي على عمليات وإجراءات تجميلية تجاوزت 400 عملية خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، في رحلة وصفتها بأنها "بحث عن الجمال والثقة بالنفس".

المرأة وتدعى جيل لي-وون، روت تجربتها المثيرة خلال ظهورها في برنامج الترفيه الكوري الشهير "لا بأس أن تكون من المريخ" الذي يعرض على قناة tvN STORY، حيث تحدثت بصراحة عن بداية هوسها بالتجميل والدوافع النفسية وراءه.

وقالت جيل إن رحلتها بدأت عام 2010 في فترة كانت تمر فيها بضغوط نفسية حادة، إذ اكتسبت وزنًا أثناء التحضير لامتحانات القبول الجامعية وتعرّضت للسخرية بسبب مظهرها، إلى جانب انتقادات متكررة من صديقها السابق، وهو ما أفقدها ثقتها بنفسها ودفعها إلى اللجوء للجراحة التجميلية كوسيلة لتغيير حياتها، بحسب موقع odditycentral.

وأضافت أنها خضعت خلال السنوات الماضية لعشرات العمليات والإجراءات، من بينها زراعة الدهون في الجبهة، وإعادة تشكيل الأذن، وتجميل الأنف، وجراحة الجفون المزدوجة، وتحديد الذقن والوجه، وشفط الدهون الكامل، وحقن الفيلر والبوتوكس في مناطق مختلفة من الجسم، إلى جانب حقن الخلايا الجذعية والعلاجات الجلدية التجميلية.

وذكرت جيل أن عدد الإجراءات التي أجرتها على مدار 15 عامًا بلغ نحو 400 عملية تجميل وعلاج تجميلي، مؤكدة أنها لا تشعر بأي ندم على الإطلاق، لأن هذه العمليات – بحسب تعبيرها – منحتها ثقة جديدة بنفسها وجعلتها راضية عن مظهرها الحالي.

وأوضحت أنها تلقت نصيحة من أحد الأطباء بضرورة التوقف عن المبالغة في الخضوع للجراحات، لتقرر بعدها الاكتفاء بالعلاجات البسيطة للحفاظ على مظهرها، مشيرة إلى أنها لا تزال تزور عيادات الجلد والطب الشرقي بشكل شبه يومي للحفاظ على النتائج التي وصلت إليها.

قصة جيل أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، بين من اعتبر تجربتها دليلاً على انعدام الثقة بالنفس في ظل معايير الجمال الصارمة في كوريا الجنوبية، ومن رأى فيها نموذجًا للحرية الشخصية في السعي نحو الصورة المثالية.

