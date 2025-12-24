لفت مقطع فيديو شاركته المؤثرة على مواقع التواصل في مجال أسلوب المنزل المستعمل، كلوديا فون، الانتباه على الإنترنت لتسليط الضوء على الاكتشافات المفاجئة أثناء جمع القمامة في منطقة راقية.

ولم يظهر المقطع كنوزا غير متوقعة فحسب، بل أثار أيضا نقاشات حول النفايات والإصلاح وإعادة الاستخدام في الحياة اليومية.

في بداية الفيديو، تتحدث كلوديا إلى الكاميرا من سيارتها وتشرح أنها ستجمع القمامة في حي راق، تفعل ذلك بحماس وفضول، دون توقعات كبيرة، وبينما تقود سيارتها في الشوارع، تلاحظ الأشياء الموجودة بالقرب من صناديق القمامة، بحسب ndtv.

كان أول ما عثرت عليه حقيبة يد ملقاة قرب سلة المهملات، لاحظت أنها تبدو مثيرة للاهتمام وتساءلت إن كانت ممزقة أو قابلة للإصلاح، وأخذتها إلى سيارتها لتفحصها عن كثب، ولدهشتها، اكتشفت أنها من تصميم كريستيان لوبوتان.

كما عثرت على قطعة أخرى من نفس العلامة التجارية، وهي عبارة عن ربطة شعر، حتى أنها عرضت بطاقة السعر، كاشفة عن قيمتها التي بلغت 1590 دولارا (ما يعادل تقريبا 75 ألف جنيها مصريا)، وأقرت بأن بعض المشاهدين قد يستغربون استخدام أغراض مستعملة، لكن هذه الحقيبة كانت بالفعل قطعة فريدة وثمينة.

وواصلت كلوديا البحث، فاكتشفت عدة أشياء أخرى، التقطت كرسي تخييم قابل للطي وقالت إنها ستأخذه إلى شخص محتاج، كما وجدت سريرا للأطفال، وصفته بأنه من منتجات "ريستوريشن هاردوير" المخصصة للأطفال.

ومع استمرارها في البحث، ازداد ذهولها، رأت طاولة صغيرة مدفونة جزئيا في الثلج، ثم مكتبا للوقوف، وحتى سريرا في شارع آخر.

وضحكت كلوديا وأبدت دهشتها من كل اكتشاف، قائلة إنها لم تتوقع أبدا أن تجد مثل هذه الأشياء القيمة.

وتظهر اكتشافات كلوديا، من حقائب اليد المصممة إلى الأثاث، أنه يمكن العثور على أشياء قيمة حتى في جمع القمامة، وحتى في الأحياء الثرية.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

أصبح المقطع موضوع نقاش بين المشاهدين، حيث فوجئ الكثيرون بأنواع الأشياء التي يرغب الناس في التخلص منها، بالإضافة إلى ذلك، يسلط الفيديو الضوء على أهمية تغيير العقليات حول النفايات، والنظر في خيارات الإصلاح، وإعادة استخدام الأشياء اليومية بطريقة مستدامة.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "كان أول ما خطر ببالي هو أن المحفظة قد سُرقت وتُركت"، وعلق آخر قائلاً: "ليس مقرفا! يا له من اكتشاف رائع".

