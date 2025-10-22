كتب – سيد متولي

قضت مافي، ابنة نيمار البالغة من العمر عامين، ليلة لا تنسى بعد أن أصيبت في رأسها بكرة طائشة خلال مباراة لفريق سانتوس البرازيلي.

ويظهر المقطع، الذي تمت مشاركته على موقع X ، مافي وهي تبكي بينما يحتضنها والدها الشهير، نيمار بعد تعرضها للضرب بالكرة، بحسب ذا صن.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن تم نقل مافي إلى المستشفى قبل أيام قليلة بسبب كسر يدها.

ولجعلها تبتسم مرة أخرى، ارتدى نيمار زيًا جنيًا ورقص أمام ابنته الصغيرة.

ودعا نيمار زملاءه لتنفيذ "مقلب" في صاحب الخطأ بمركز تدريب الفريق، إذ خاض المسؤول عن الكرة "سلسلة استقبالات" مرحة من لاعبي سانتوس قبل أن يختم نيمار الموقف بعناق تصالحي معه.

ويظهر مقطع الفيديو من أحدث إصابتها حارس أمن يخطئ في السيطرة على كرة تم إرسالها في اتجاهه، والتي انحرافت بشكل مؤسف نحو رأس مافي.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يستجيب مشجعو كرة القدم البرازيلية لمقطع الفيديو الذي انتشر محققا أكثر من 500 ألف مشاهدة.

وكتب أحد المستخدمين باللغة البرتغالية: "نحن بحاجة إلى حظر أي شخص ألقى تلك الكرة، حتى لو لم يكن يقصد إصابة مافي. (رمز تعبيري ضاحك)"

وكان آخرون أكثر تعاطفًا مع الوضع، فكتبوا: "لم يكن الأمر خطأ حارس الأمن بالكامل، بل ألقوا عليه حجرًا".

وسخر مستخدم آخر من الحادثة، وكتب: "أدى بشكل أفضل من نيمار مع الكرة".

مافي، المولودة في أكتوبر 2023، هي الطفلة الثانية لنيمار وابنته الأولى من صديقته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي.

بعد شهر واحد من ولادة مافي، أنهى والداها علاقتهما وأعلن نيمار عن ولادة طفلته الثالثة، هيلينا، من أماندا كيمبرلي في يوليو 2024.

