جنون في الجو.. مسافر يأكل جواز سفره وآخر يرميه في المرحاض

كتب- أحمد الضبع:

اضطرت رحلة تابعة لشركة "رايان إير" متجهة من ميلانو الإيطالية إلى لندن، للقيام بهبوط اضطراري بعد 15 دقيقة من الإقلاع، بسبب تصرفات غريبة وغير متوقعة من بعض الركاب، ما تسبب في حالة ذعر واسعة على متن الطائرة.

وقال أحد الركاب، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لصحيفة ديلي ستار: "بعد أن أطفئت إشارة ربط حزام الأمان، بدأ الركاب يتصرفون بشكل غير طبيعي، أحدهم مزق صفحات جواز سفره وشرع في أكلها، بينما حاول آخر رمي جوازه في المرحاض، لقد كانت أكثر 15 دقيقة رعبا في حياتي".

وبحسب صحيفة "نيورك بوست"، حاولت مضيفة الطيران تهدئة الموقف، لكنها لم تتمكن من السيطرة على الرجلين، ما دفع الطيارين لإعادة توجيه الرحلة إلى باريس للهبوط الاضطراري، وعند الوصول، صعدت السلطات الفرنسية إلى الطائرة واعتقلت الرجلين، قبل تفتيش الحقائب بشكل دقيق. استغرقت العملية ساعتين كاملتين، وبعدها سمح للطائرة بمواصلة رحلتها إلى مطار لندن ستانستيد.

وأشاد الركاب بتعامل طاقم "رايان إير" مع الموقف "المجهد"، مؤكدين أن الطاقم تصرف بطريقة مهنية، وقدموا للمسافرين بعض المشروبات أثناء الاقتراب من مطار ستانستيد.

