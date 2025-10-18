مدينة تحت الماء.. أجمل 3 أماكن سياحية لا ترى إلا من القاع

أغلى 9 أطعمة في العالم.. بعضها يباع بأكثر من 40 ألف

في أعماق البحار والمحيطات تختبئ آثار مدن غرقتها الأمواج وألفتها الروايات والأساطير.

هناك، حيث الصمت تكتسح الموجات كل الأصوات، تبرز هياكل حجرية وأعمدة وقصور مغمورة تظهر عظمة ماضي عريق لا يظهر إلا لمن يجرؤ على الغوص.

وتجربة زيارة مدن تحت الماء لا تشبه أي رحلة سياحية عادية؛ فهي مزيج من التاريخ الغارق، الغموض الساحر، والسكينة التي لا تجدها إلا في هدوء القاع الأزرق، وفقا لـ visitpeloponnese.

مدن غارقة تحولت إلى معالم سياحية

Pavlopetri - اليونان

تقع هذه المدينة الغارقة في خليج Vatika جنوب اليونان، وتعد واحدة من أقدم المدن المغمورة في العالم، تعود إلى حوالي 2800 قبل الميلاد، بحسب موقع السياحة الرسمي لمنطقة Peloponnese.

ما يميزها أن مخططاتها العمرانية محفوظة إلى حد كبير: مبان، شوارع، قبور، ومساحات عامة ظاهر في القاع.

Shicheng - الصين

المعروفة أيضا باسم “مدينة الأسد”، غمرت عمدا عام 1959 نتيجة بناء سد لتوليد الطاقة، وتقع تحت بحيرة Qiandao في مقاطعة Zhejiang، وتضم مباني حجرية، بوابات، شوارع، وهياكل معمارية من العصور القديمة، محفوظة إلى حد كبير بفضل المياه التي حمتها من التلف الناتج عن العوامل الجوية.

Baiae - إيطاليا

كانت Baiae منتجعا رفيع المستوى للرومان القدامى؛ وقد غرقت تدريجيا بسبب النشاط البركاني والحركات الأرضية في منطقة خليج بوزيولي بالقرب من نابولي.

واليوم، تعد كنزا سياحيا لآثارها الغارقة التي تضم فسيفساء، أعمدة وتماثيل، وتتاح للغواصين والزوار بواسطة قوارب ذات قاع زجاجي.

