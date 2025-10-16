أغنى من نجوم هوليوود.. قطة إيطالية ترث 10 ملايين جنيه إسترليني

في واقعة تبدو أقرب إلى أفلام الخيال، ورثت قطة إيطالية تُدعى "توماسو" ثروة ضخمة تقدر بنحو 10 ملايين يورو، بعد وفاة مالكتها المسنّة البالغة من العمر 94 عامًا، لتصبح رسميًا أغنى قطة في العالم.

وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، فإن "توماسو" وهو قط ضال عثر عليه في شوارع روما قبل سنوات، انتقل من حياة التشرد إلى قصور فخمة تمتد من ميلانو في الشمال إلى كالابريا في الجنوب، بعد أن أوصت مالكته الثرية بنقل جميع ممتلكاتها العقارية لصالحه.

وأشارت الوصية، المكتوبة بخط يد السيدة الإيطالية في عام 2009، إلى رغبتها في أن تؤول ثروتها إلى هيئة أو شخص يضمن الرعاية الكاملة لقطها الأليف بعد وفاتها.

وبعد بحثٍ لم يثمر عن مؤسسة جديرة بالثقة، وجدت المرأة ضالتها في ممرضة تُدعى ستيفانيا، كانت تزورها باستمرار وتعتني بها في سنواتها الأخيرة.

تقول ستيفانيا في تصريحات لصحيفة إل ميساجيرو الإيطالية: "كنت أزور السيدة العجوز وأساعدها على تناول الطعام والحركة والاعتناء بقطها توماسو، لم أكن أعلم شيئًا عن حجم ثروتها الحقيقي حتى وفاتها".

وبموجب القانون الإيطالي، لا يمكن للحيوانات أن ترث الأموال مباشرة، لكن يمكنها أن تستفيد من الميراث عبر وصيٍّ بشري. وهكذا أصبحت ستيفانيا الوصية الشرعية على القطة وثروتها التي تشمل مجموعة من العقارات الفاخرة ومبالغ مالية كبيرة.

وتشير التقارير إلى أن "توماسو" يعيش الآن في مكان غير معلن بالقرب من العاصمة روما، حيث يحظى بحياة مترفة وإشراف قانوني خاص على ممتلكاته.

وعلى الرغم من ضخامة الميراث، إلا أن ثروة القطة الإيطالية تبقى أقل بكثير من ثروة الكلب الألماني الشهير "جونتر الرابع"، الذي ورث عن عائلته البشرية نحو 372 مليون دولار، ما يجعله أغنى حيوان أليف في العالم حتى الآن.

أما على قائمة "الأغنياء السابقين" من عالم القطط، فيأتي القط البريطاني "بلاكي" الذي ورث تسعة ملايين جنيه إسترليني عام 1988، قبل أن يزيحه "توماسو" من عرشه الفاخر.

