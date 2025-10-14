لو ميزانيتك بتبوظ كل شهر.. نصائح فعّالة لتوفير المال من مصاريفك اليومية

تكرار نفاد الراتب قبل نهاية الشهر أصبح مشكلة يعاني منها كثيرون، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن الحقيقة أن التحكم في المصروفات لا يعتمد فقط على الدخل، بل على الوعي المالي وطريقة الإنفاق.

إليك مجموعة من النصائح العملية التي تساعدك على ضبط ميزانيتك دون حرمان، وفق "Investopedia"، "Forbes Finance".

راقب مصروفاتك يومًا بيوم

أول خطوة في التوفير هي معرفة إلى أين يذهب المال استخدم تطبيقات تتبع الإنفاق أو دفتر بسيط لتسجيل كل مصروف حتى القهوة اليومية.

هذه الخطوة تكشف الثقوب الخفية في ميزانيتك التي تستهلك المبلغ دون أن تشعر.

قلل من المشتريات العشوائية

قبل أي عملية شراء، انتظر 24 ساعة هذه القاعدة الذهبية تساعد على كبح الرغبة في الإنفاق على أشياء غير ضرورية.

غالبًا بعد يوم ستكتشف أنك لا تحتاجها فعلاً.

وفر من نفقات البيت أولًا

الطبخ في المنزل بدلًا من الأكل الجاهز يوفر كثيرًا من المال شهريًا كذلك استخدام الإضاءة الموفّرة وإغلاق الأجهزة غير المستخدمة يقلل فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ.

اعتمد على المواصلات العامة أو المشاركة في التنقل

بدلًا من قيادة السيارة يوميًا، يمكن مشاركة المشاوير مع الزملاء أو استخدام النقل الجماعي.

توفير البنزين والصيانة الشهرية قد يحدث فرقًا واضحًا في الميزانية على المدى الطويل.

خصص مبلغًا للادخار أولًا وليس آخرًا

تعامل مع الادخار كأنه فاتورة إلزامية بمجرد استلام الراتب، حوّل 10% على الأقل إلى حساب توفير منفصل قبل أي مصروف آخر.

هذه العادة البسيطة تبني استقرارك المالي مع الوقت.

أعد التفكير في اشتراكاتك الشهرية

راجع اشتراكات المنصات الترفيهية، الصالات الرياضية، أو التطبيقات التي لا تستخدمها بانتظام.

إلغاء القليل منها يوفّر مبلغًا ثابتًا كل شهر دون أن تشعر بخسارة حقيقية.