عرض زواج بطائرة هليكوبتر يثير الجدل- (فيديو)

أثار مقطع فيديو لعرض زواج بطائرة هليكوبتر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة عندما تحول عشاء هادئ في مدينة لوس أنجليس الأمريكية إلى عرض زواج مبهر.

ووثق مقطع فيديو لحظة مفاجئة لرجل وامرأة في الطابق الـ71 من برج "U.S. Bank Tower" حيث ظهرت طائرة تحلق أمام النافذة تحمل لافتة مضيئة

مكتوب عليها "نعم" ومزينة بقلب أحمر.

وبعد ذلك ظهر العريس وهو جالس على ركبته ليطلب يد شريكته، فكانت إجابتها بالموافقة، وظهر على ملامحها السعادة والفرح.

وأشرفت على تنفيذ العرض شركة "Celebrity Helicopters" المتخصصة في التجارب الجوية الفاخرة، وكان يقود الطائرة الطيار روبن بيتجريف،

وهو من أبرز المختصين في العروض الجوية بهوليوود.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ العرض استغرق عدة أيام مع إدارة المطعم، لضمان التوقيت المناسب والالتزام بسلامة البرج.

#viral #71above #willyoumarryme #engagement ♬ Je te laisserai des mots - Patrick Watson @chandler_hannah_ Noah said “I knew you’d say yes even if I asked you in the living room, which is exactly why I did all of this.” 😭😭😭 The helecopter pulled up to 71 Above— the tallest building in LA, and the sign said “Will you marry me?” 🥂 #proposal

اقرأ أيضا:

حدث فلكي مهم يصيب هؤلاء الأبراج آخر شهرين في 2025- كونوا حذرين

3 أبراج في انتظار خير قادم خلال الأسابيع القادمة.. هل أنت منهم؟

خسارة أموال وأزمات عاطفية.. 3 أبراج عليها الحذر الفترة المقبلة

فرصة ذهبية لبدء مشروع ناجح لمواليد هذه الأبراج.. هل برجك منهم؟

3 أبراج محظوظة بالمال والحب والسفر في آخر أكتوبر