حدث فلكي مهم يصيب هؤلاء الأبراج آخر شهرين في 2025- كونوا حذرين

كتبت- نرمين ضيف الله:

07:30 م 10/10/2025
حدث فلكي مهم يصيب هؤلاء الأبراج آخر شهرين في 2025- كونوا حذرين

الأبراج الفلكية

تشهد الفترة الأخيرة من عام 2025، بعض التحويلات لبعض الأبراج نتيجة لظهور حدث فلكي بارز وهو رجوع عطــار. في نوفمبر 2025، سيبدأ عطـار (عطلة العنصر الجوي في النظام الفلكي) دورته في الـ رتروغراد في الدرجة الخامسة من برج القوس، ثم ينتقل في 18 نوفمبر إلى برج العقرب، ويعود إلى الحركة المباشرة في 29 نوفمبر وفق ما جاء في موقع " indaloastrology ".

هذا الحدث يُعدّ من الأحداث الكلاسيكية التي يُنصح فيها بالحذر، خصوصًا في مجالات الاتصال والعقود والتفاهم.

حدث فلكي مهم يصيب هؤلاء الأبراج جوع عطــار رج الميزان رج العقرب

