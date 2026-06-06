التغذية من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والكلى، حيث قد يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إذا تم تناولها بكثرة أو بشكل خاطىء.

وفقا لموقع "health"، إليك 7 أطعمة قد تسبب أمراض القلب والكلى:

تأثير الأطعمة المملحة على القلب والكلى

الإفراط في تناول الملح من أبرز العوامل التي تضر بصحة القلب والكلى، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل داخل الجسم، ما يزيد من الضغط على عضلة القلب ويُرهق الكليتين.

وتشمل أبرز مصادر الصوديوم الأطعمة المصنعة، والحساء المعلب، والوجبات السريعة، والوجبات الخفيفة المالحة.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بألا يتجاوز استهلاك الصوديوم 2300 ملليجرام يوميا، بينما يفضل خفضه إلى 1500 ملليجرام للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

اللحوم الحمراء وصحة الكلى

على الرغم من أهمية البروتين للجسم، فإن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يزيد العبء على الكلى، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من البروتين الذي يتطلب مجهودًا أكبر في عملية الترشيح.

ما أضرار الأطعمة والمشروبات السكرية؟

تحتوي العديد من المشروبات والأطعمة الجاهزة على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يرفع خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول والالتهابات المزمنة، وهي عوامل ترتبط بشكل مباشر بأمراض القلب.

تأثير الخبز الأبيض والكربوهيدرات المكررة على القلب

تفتقر الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض وحبوب الإفطار المحلاة، إلى الألياف والعناصر الغذائية المهمة، كما قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم وزيادة مقاومة الإنسولين.

كما أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ.

ما مخاطر اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة، مثل السجق والنقانق واللانشون، على نسب مرتفعة من الصوديوم والمواد الحافظة مثل النترات، والتي قد تؤثر سلبا على وظائف الكلى وتزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة المصنعة

قد تضر بصحة القلب لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكريات والدهون غير الصحية، ما قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة، وهي عوامل ترفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يمكن أن تؤثر سلبا على الكلى بسبب محتواها المرتفع من الصوديوم والمواد المضافة، ما يزيد العبء على الكلى ويؤثر في قدرتها على تنظيم السوائل والأملاح في الجسم.

كيف تضر الأطعمة المقلية بصحة القلب؟

تحتوي الأطعمة المقلية على كميات كبيرة من الدهون المتحولة والسعرات الحرارية والزيوت المؤكسدة، ما يسهم في ارتفاع الكوليسترول وزيادة الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب.

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