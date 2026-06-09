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4 عادات فعالة لمكافحة السمنة

كتب : أسماء مرسي

04:00 ص 09/06/2026

السمنة

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أشارت مديرة مركز الغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية، ناتاليا موكريشيفا، إلى أن مكافحة السمنة أمر ممكن، لكنه يتطلب التزاما طويل الأمد بتوازن السعرات الحرارية مع مستوى النشاط البدني، إضافة إلى تغييرات تدريجية في نمط الحياة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

أهمية التغذية الصحية والنشاط

قالت " ناتاليا " إن التغلب على السمنة ممكن، لكنه يتطلب التزاما بنمط غذائي معتدل يتناسب مع مستوى النشاط البدني اليومي.

وأضافت أن الإنسان يجب أن يوازن بين كمية الطعام المستهلكة وما يبذله من مجهود بدني، لتفادي تراكم الدهون وزيادة الوزن.

مخاطر نمط الحياة الخامل وسوء التغذية

وأوضح الأكاديمي الروسي إيفان ديدوف في تصريحات سابقة أن الجمع بين سوء التغذية وقلة الحركة قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة على المدى الطويل، من بينها زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة.

أهمية توقيت وجبة الفطور لصحة القلب

من جانبهم، شدد خبراء التغذية على أن توقيت تناول وجبة الفطور يؤدي دورا مهما في تنظيم مستويات الكوليسترول وحماية صحة القلب.

لذا يوصي بتناول وجبة فطور متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ، يساعد ذلك على ضبط الشهية، وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية لاحقا خلال اليوم، ما قد يسهم في دعم صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول.

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