طبيب يكشف أسباب الاصابة بأمراض القلب وطرق الوقاية (فيديو)

كتب – سيد متولي

05:30 م 21/12/2025

طبيب يكشف أسباب الاصابة بأمراض القلب وطرق الوقاية

حذر أستاذ أمراض القلب بجامعة المنوفية ورئيس الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب، أشرف رضا، من أن أمراض القلب السبب في 40 % من الوفيات حول العالم.

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد على منصة مصراوي، أكد أستاذ أمراض القلب، أن أمراض القلب لا تظهر فجأة، بل تكون نتيجة تراكم عوامل خطورة على مدار سنوات.

وكشف أشرف رضا، أن هذه العوامل أبرزها التدخين، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، وقلة النشاط البدني، إضافة إلى التوتر المستمر ونمط الحياة غير الصحي.

طرق الوقاية من أمراض القلب

وأكد أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب، مشددا على أهمية:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

الامتناع عن التدخين

التحكم في الضغط والسكر والكوليسترول

الحفاظ على وزن صحي.

كما أكد الطبيب على أهمية الفحوصات الطبية الدورية، موضحا أن الكشف المبكر يمكن أن يمنع مضاعفات خطيرة مثل الجلطات أو فشل عضلة القلب، حتى في حال عدم وجود أعراض واضحة لدى المريض.

خيارات علاجية متعددة

وفيما يخص العلاج، أشار إلى أن التقدم الطبي أتاح خيارات علاجية متعددة، تبدأ بالعلاج الدوائي وتعديل نمط الحياة، وقد تصل إلى التدخلات الطبية المتقدمة حسب حالة كل مريض، مؤكدا أن الالتزام بتعليمات الطبيب عنصر أساسي في نجاح العلاج.

