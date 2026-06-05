تعد أمراض القلب من أبرز أسباب الوفاة حول العالم، لكنها لا تصيب الجميع بنفس الدرجة، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة نتيجة عوامل صحية ونمط حياة قد يزيدان من المخاطر بشكل كبير.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب ترتبط بمجموعة من العوامل القابلة للتعديل، مثل التغذية غير الصحية وقلة النشاط البدني، إلى جانب عوامل أخرى لا يمكن التحكم بها.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب؟

كبار السن

يزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر، نتيجة ضعف الأوعية الدموية وتراكم الدهون داخل الشرايين مع مرور الوقت.

مرضى ارتفاع ضغط الدم

يؤدي الضغط المرتفع إلى إجهاد القلب وزيادة احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مرضى السكري

يساهم داء السكري في إتلاف الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل ملحوظ.

المدخنون

يؤثر التدخين بشكل مباشر على صحة الشرايين ويزيد من ترسب الدهون، ما يرفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

أصحاب الوزن الزائد

السمنة تؤدي إلى زيادة العبء على القلب، وترتبط غالبا بارتفاع ضغط الدم والسكري، ما يضاعف المخاطر.

من يعانون من ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول الضار يسبب تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يؤدي إلى ضيقها وزيادة خطر الجلطات.

قلة النشاط البدني

نمط الحياة الخامل يضعف عضلة القلب ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت.

التاريخ العائلي

إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من أمراض القلب، فقد يزيد ذلك من احتمالية الإصابة بسبب العوامل الوراثية.

كيف تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب؟

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

الإقلاع عن التدخين

التحكم في ضغط الدم والسكر

الحفاظ على وزن صحي

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