7 فواكه تحفز أعراض القولون العصبي.. منها المانجو

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فيجب تجنب الفواكه الغنية بالفركتوز والبوليولات لمنع تفاقم الأعراض.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم الفواكه التي قد تهيج القولون العصبي، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

ما هي الفواكه التي يجب تجنبها عند الإصابة بمتلازمة القولون العصبي؟



الخوخ والبطيخ والمانجو والتفاح والبرقوق والكرز والمشمش.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض الفودماب لعلاج متلازمة القولون العصبي، فقد ترغب في تجنب الفواكه المعلبة في عصير الفاكهة الطبيعي، وكذلك كميات كبيرة من عصير الفاكهة أو الفواكه المجففة.

ما هي الفواكه المناسبة لمرضى القولون العصبي؟



الأشخاص المصابين بالقولون العصبي والذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الفركتوز يشعرون بتحسن أكبر في أعراض الجهاز الهضمي.

وتشمل بعض الفواكه التي يمكن تناولها باعتدال: البرتقال والتوت الأزرق والفراولة والعنب والموز والشمام والبطيخ الأصفر والكيوي والليمون.

ما هو أفضل نظام غذائي لمرضى القولون العصبي؟



زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي

تجنب أو الحد من تناول الجلوتين

اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب



الألياف ومتلازمة القولون العصبي



إذا كنت تعاني من الإمساك المرتبط بمتلازمة القولون العصبي، فقد يساعدك تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان في جعل البراز أكثر ليونة وأسهل في الإخراج.

الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي



بالرغم من أن النظام الغذائي الخالي من الجلوتين يعد العلاج الأساسي لمرضى السيلياك، فإن تجنب الجلوتين قد يساعد أيضا بعض الأشخاص على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

ومن أبرز الأطعمة التي ينصح بتجنبها لاحتوائها على الجلوتين: الخبز والمخبوزات المصنوعة من القمح، والمكرونة، وبعض أنواع الحبوب، بالإضافة إلى عدد من الأطعمة المصنعة التي قد تحتوي على الجلوتين كمكون مضاف.

