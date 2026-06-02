10 دقائق فقط بعد الأكل.. عادة بسيطة قد تدعم القلب وتضبط السكر

تؤثر العادات اليومية الصغيرة على الصحة على المدى الطويل، خاصة تلك التي لا تتطلب وقتا أو مجهودا كبيرا، ومن بينها المشي بعد تناول الطعام كأحد السلوكيات البسيطة التي قد تحمل تأثيرات إيجابية على عدد من وظائف الجسم الحيوية.

هل المشي يدعم صحة القلب؟

يرتبط النشاط البدني المنتظم بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويعد المشي بعد الوجبات أحد الوسائل البسيطة التي قد تساهم في ذلك، إذ يساعد على تقليل الالتهابات، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

دور المشي في تحسين الهضم

المشي بعد الوجبات من العادات التي قد تساهم في دعم الجهاز الهضمي، إذ يساعد تحريك الجسم على تنشيط حركة المعدة والأمعاء، ما يسهم في تسريع عملية هضم الطعام، بحسب هيلث لاين.

تأثير المشي على مستويات السكر في الدم

من أبرز الفوائد المرتبطة بالمشي بعد الأكل دوره في تحسين استجابة الجسم لمستويات السكر في الدم، وهو ما يجعله مفيدا لمرضى السكري.

ورغم أن هذه الفائدة تبدو أوضح لدى مرضى السكري، فإن الأشخاص الأصحاء يمكنهم أيضا الاستفادة منها في تقليل تقلبات سكر الدم.

هل المشي يساعد على التحكم بالوزن

يمكن أن يسهم المشي بعد الطعام في دعم جهود إنقاص الوزن عند دمجه مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، إذ يساعد على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية.

آثار جانبية محتملة لـ المشي بعد الأكل

رغم فوائد المشي بعد الأكل، إلا أنه قد يسبب لدى بعض الأشخاص بعض الانزعاجات الهضمية، مثل: تقلصات في البطن، عسر الهضم، الغثيان، الغازات، الانتفاخ.

وغالبا ما تحدث هذه الأعراض نتيجة بدء الحركة قبل اكتمال عملية الهضم، لذلك ينصح في هذه الحالة بالانتظار 10 إلى 15 دقيقة بعد تناول الطعام قبل البدء بالمشي، مع الحفاظ على وتيرة خفيفة ومعتدلة.

