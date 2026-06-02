ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.14% عند مستوى 52927 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.69%.

وتجاهلت البورصة قرار شركة "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" (S&P DJI) بشأن دراسة إعادة النظر في تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة، في خطوة تعكس استمرار التحديات التي تواجه السوق المصرية رغم بعض التحسنات الأخيرة، حسب تقرير صادر عن قسم المؤشرات في شركة "إس آند بي غلوبال

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 464.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 701.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 236.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.37% عند مستوى 52853 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 19.94%، ليغلق على سعر 11.13 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.28 جنيه.

وصعد سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 14.98%، ليغلق على سعر 2.61 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.27 جنيه.

وزاد سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 14.62%، ليغلق على سعر 7.29 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.36 جنيهًا.

وارتفع سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 10.59%، ليغلق على سعر 200 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 180.85 جنيه.

وصعد سهم اية كابيتال القابضة بنسبة 10.23%، ليغلق على سعر 9.59 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.7 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 3.98%، ليغلق على سعر 1.69 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.76 جنيه.

وتراجع سهم بالم هيلز للتعميربنسبة 2.57%، ليغلق على سعر 15.55 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.96 جنيه.

وانخفض سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.42%، ليغلق على سعر 57.21 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 58.63 جنيه.

وتراجع سهم اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 2.29%، ليغلق على سعر 38.02 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38.91 جنيه.

وهبط سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.15%، ليغلق على سعر 206.47 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 211 جنيهًا.