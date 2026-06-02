يترقب العديد من المواطنين على مدار العام مواعيد الإجازات الرسمية، خاصة تلك المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية التي تمثل أهمية خاصة لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، سواء لقضاء أوقات مع الأسرة أو الاستفادة منها في الراحة والسفر بعيدًا عن ضغوطات العمل.

ومع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يتزايد البحث عن قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، للتعرف على المناسبات المنتظرة خلال الأشهر المقبلة، وفيما يلي نستعرض تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية خلال ما تبقى من العام وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو

تبدأ الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، بإجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، والتي توافق يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وتُعتبر من المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين.

ويليها بعد أقل من أسبوعين إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تحل يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، إحياءً لذكرى الأحداث التي شهدتها البلاد في هذا التاريخ.

عيد ثورة يوليو والمولد النبوي الشريف

تتواصل الإجازات الرسمية خلال فصل الصيف 2026 مع الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، والذي يوافق يوم الخميس 23 يوليو 2026، تخليدًا لذكرى ثورة يوليو 1952 وما تمثله من أهمية في التاريخ المصري الحديث.

وتشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، احتفاءً بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ذكرى نصر أكتوبر تختتم إجازات العام

تُختتم الإجازات الرسمية المعلنة خلال عام 2026 بإجازة عيد القوات المسلحة، الموافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، والتي تأتي احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتُعتبر هذه المناسبة الوطنية آخر الإجازات الرسمية المنتظرة خلال العام 2026.

