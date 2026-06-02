شهدت قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب مصرعه غرقًا داخل ترعة النعناعية، أثناء وجوده بالمياه للاستحمام.

بلاغ وتحرك عاجل

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب داخل ترعة النعناعية بقرية دروة التابعة لمركز أشمون.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث داخل المياه.

العثور على الجثمان

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب من الترعة، بعد جهود بحث استمرت حتى العثور عليه ونقله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحقيقات تكشف الملابسات

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الشاب تعرض للغرق أثناء الاستحمام داخل الترعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

إجراءات قانونية

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.