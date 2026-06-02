التهم 10 سيارات.. السيطرة على حريق في جراج بالإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:13 م 02/06/2026
    حريق في جراج بالإسكندرية (1)
    حريق في جراج بالإسكندرية (2)
    حريق في جراج بالإسكندرية (3)
    حريق في جراج بالإسكندرية (7)
    حريق في جراج بالإسكندرية (4)
    حريق في جراج بالإسكندرية (6)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب بجراج سيارات، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب المحافظة، فيما أسفر عن احتراق 10 سيارات.

ودفعت الأجهزة الأمنية بـ 7 سيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق السكنية بالعقار أو المنشآت المجاورة لموقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد باشتعال النيران داخل جراج سيارات بشارع الفردي متفرع من شارع الحنفية بنطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وانتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، حيث جرى فرض كردونًا أمنيًا حول موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في جراج يقع أسفل عقار سكني، مما أسفر عن اشتعال 10 سيارات تصادف وجودها داخل الجراج.

حرر عن ذلك محضرًا بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

