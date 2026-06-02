عادة غذائية بسيطة قد تمنحك طاقة طوال اليوم وتقلل الإرهاق

في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية وتزايد الضغوط المرتبطة بالعمل والدراسة، أصبح الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز طوال اليوم تحديا لدى الكثيرين.

ورغم اعتماد البعض على المشروبات المنبهة والكافيين لمواجهة الإرهاق، إلا أن البداية الصحيحة لليوم قد تكون الحل الأبسط والأكثر فاعلية، من خلال وجبة إفطار متوازنة تمد الجسم بالطاقة بشكل مستمر، بحسب هيلث لاين.

الإفطار المتوازن أساس النشاط اليومي

تناول وجبة إفطار تجمع بين الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالبروتين والألياف يساعد على تثبيت مستويات السكر في الدم، ما يقلل من حالات الهبوط المفاجئ في الطاقة خلال ساعات الصباح، ويعزز الأداء الذهني والبدني.

ومن أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار: الشوفان المطهو بالحليب مع قطع الفاكهة مثل التفاح أو التوت وإضافة المكسرات، أو خبز القمح الكامل مع البيض والخضروات الطازجة مثل الخيار والطماطم، إلى جانب الزبادي الطبيعي مع الشوفان وبذور الشيا.

هل البروتين يقلل الإرهاق؟

البروتين يحتاج وقتا أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة، ما يساهم في توفير طاقة أكثر استقرارا على مدار اليوم.

كما أن تضمين مصادر البروتين مثل البيض أو الزبادي أو البقوليات في وجبة الإفطار قد يساعد في تحسين التركيز وتقليل الشعور بالجوع والتعب خلال ساعات النهار.

دور الألياف في امتصاص السكر

تلعب الألياف الغذائية دورا مهما في تنظيم امتصاص السكر في الجسم، ما يساعد على تجنب الارتفاع والانخفاض المفاجئ في مستويات الطاقة.

وتتوفر الألياف بكثرة في الشوفان، والفواكه، والخضروات، والبقوليات، والحبوب الكاملة، وهي عناصر أساسية لوجبة إفطار صحية ومتوازنة.

أضرار السكريات المكررة

الاعتماد على السكريات المكررة في بداية اليوم، مثل المخبوزات المحلاة والحبوب المصنعة والمشروبات السكرية، تمنح دفعة طاقة مؤقتة يعقبها انخفاض سريع في مستوى السكر بالدم، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول وضعف التركيز بعد فترة قصيرة.

