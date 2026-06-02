إعلان

8 عادات نمارسها يوميا ترفع ضغط الدم وتؤثر على صحة القلب

كتب : شيماء مرسي

06:00 م 02/06/2026

ضغط الدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا حول العالم، وغالبا ما يرتبط بعوامل معروفة مثل السمنة أو التقدم في العمر، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن بعض العادات اليومية البسيطة التي نمارسها بشكل متكرر قد تسهم في ارتفاع ضغط الدم دون أن نشعر.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم العادات الخاطئة التي نفعلها يوميا تسبب ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "هيلث".

قلة النوم

يعد النوم مهما لتنظيم ضغط الدم، فالنوم غير الكافي يمكن أن يرفع ضغط الدم، لذا من الأفضل تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم بساعتين وممارسة النشاط البدني الكافي والحفاظ على غرفة النوم هادئة وباردة ومظلمة لتوفير بيئة نوم مريحة.

تخطي وجبة الإفطار

تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر الرئيسي.

كما أن الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار بانتظام يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

عدم شرب كمية كافية من الماء

للحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، يجب شرب كمية كافية من الماء، فالجفاف قد يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، مما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.

العمل لساعات طويلة دون فترات راحة

يمكن أن يؤدي العمل لساعات طويلة إلى إجهاد مستمر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

قلة النشاط البدني

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وخفضه، يجب الحرص على ممارسة النشاط البدني الكافي طوال الأسبوع.

زيادة الوزن

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرا مهما للتحكم في مستويات ضغط الدم، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لأنه يزيد من خطر تراكم الترسبات في الشرايين.

ومع مرور الوقت، قد يؤدي تراكم الترسبات إلى حالة تسمى تصلب الشرايين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تناول الكثير من السكر

إن استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة التي بدورها ترفع ضغط الدم.

كما أن السكريات المضافة في المشروبات الغازية قد تؤثر سلبا على ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

ظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الدم حة القلب لسمنة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة

20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال
زووم

20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال
كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
شئون عربية و دولية

كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
مفاوضات لبنان وإسرائيل.. وصول الوفود المشاركة إلى مقر الخارجية الأمريكية
شئون عربية و دولية

مفاوضات لبنان وإسرائيل.. وصول الوفود المشاركة إلى مقر الخارجية الأمريكية
اكتشافات جديدة وترميم رقمي.. تفاصيل فك وإعادة تركيب معبد الرامسيوم بالأقصر
أخبار المحافظات

اكتشافات جديدة وترميم رقمي.. تفاصيل فك وإعادة تركيب معبد الرامسيوم بالأقصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة على غاز المنازل تتحملها الشركات لا المواطنون
شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة