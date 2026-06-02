أيد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وأشاد سلام، في منشور على منصة "أكس"، بالمحادثات مع إسرائيل معتبرها سبيل عودة المدنيين إلى منازلهم بعد أن تسببت أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل في نزوح مئات الآلاف من جنوب لبنان قبل الضربات الإسرائيلية.

وقال سلام "إنه ما زال المطلوب هو توطيد وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، وأؤكد مجدداً أن المفاوضات هي الخيار الأقل تكلفة بالنسبة للبنان واللبنانيين".

وحث رئيس الوزراء اللبناني المواطنين على التفاؤل في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المرحلة الحالية.