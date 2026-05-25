تزداد خلال أيام عيد الأضحى العادات الغذائية غير المنتظمة، مع الإقبال على اللحوم بكثرة، إلى جانب التسالي والحلويات والمكسرات، وهو ما قد يضع الجهاز الهضمي تحت ضغط كبير، ويؤدي لدى البعض إلى الشعور بالانتفاخ والغازات واضطرابات القولون.

يقول الدكتور أحمد صلاح، إن الإفراط في تناول التسالي الدسمة والمالحة، خاصة تلك التي تحتوي على نسب عالية من الدهون أو يتم تناولها بكميات كبيرة بين الوجبات، إذ قد تؤدي إلى بطء عملية الهضم وزيادة تخمر الطعام داخل الأمعاء، وهو ما يسبب انتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة.

ومن أكثر الأنواع التي ترتبط بهذه الأعراض، التسالي المقلية والمملحة مثل بعض أنواع المكسرات المحمصة بإضافات، إضافة إلى الحلويات الشرقية الغنية بالسكر والدهون، والتي تُستهلك بكثرة خلال زيارات العيد.

وأشار إلى أن مرضى متلازمة القولون العصبي يكونون أكثر عرضة لتفاقم الأعراض خلال فترة العيد، نتيجة التغير المفاجئ في نمط الغذاء، وتناول وجبات كبيرة في وقت قصير، مع قلة الحركة.

ما هي أسباب انتفاخ القولون في العيد؟

وأكد القيعي، عند تناول اللحوم الدسمة والتسالي وتناول المكسرات والوجبات المالحة بكميات كبيرة، واضطراب مواعيد الطعام، تناول المشروبات الغازية مع الوجبات، قلة شرب المياه بعد الأكل.

الاعتدال في تناول التسالي، وتقسيم الوجبات على مدار اليوم، مع الإكثار من شرب المياه، وتناول الخضروات والألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

كما يُفضل تقليل المشروبات الغازية، واستبدالها بالمشروبات الطبيعية، مع المشي الخفيف بعد الوجبات، لتقليل فرص تراكم الغازات وتحسين عملية الهضم.