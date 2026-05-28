في أجواء العيد، يحرص كثيرون على بدء يومهم بكوب من الشاي على معدة فارغة، سواء كعادة يومية أو اعتقادًا بأنه يمنح نشاطًا سريعًا بعد الاستيقاظ، قد تكون هذه العادة مؤثر على المعدة وامتصاص بعض العناصر الغذائية، وتختلف آثارها من شخص لآخر حسب الحالة الصحية وطبيعة الجسم.

تواصل موقع "مصراوي" مع الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، لتوضيح ما يحدث للجسم عند تناول الشاي على الريق، وما إذا كان الأمر يختلف بين الشاي الثقيل والخفيف، وما هي الطريقة الصحية لتناوله خلال أيام العيد، وما قد يترتب عليه من آثار على الجسم.

هل شرب الشاي على الريق يسبب مشاكل في المعدة؟

أوضح القيعي أن تأثير الشاي على الريق يختلف من شخص لآخر، لكنه قد يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة وتهيجها، خاصة عند تناول الشاي الثقيل أو الشاي الأسود، وهو ما يسبب انزعاجًا لدى بعض الأشخاص.

هل يسبب الشاي على الريق غثيانًا أو حرقانًا؟

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن بعض الأشخاص، خاصة أصحاب المعدة الحساسة أو القولون، قد يعانون من الشعور بالغثيان أو الحرقان بعد تناول الشاي مباشرة على معدة فارغة.

هل يؤثر الشاي على ضربات القلب والتركيز؟

وبين القيعي أن الكافيين الموجود في الشاي قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في التنبيه، لكنه قد يسبب لدى بعض الأشخاص رعشة أو خفقان عند تناوله على معدة فارغة، خاصة مع الإفراط في شربه.

هل يقلل الشاي على الريق امتصاص الحديد؟

وأوضح أن الاستهلاك المتكرر للشاي على معدة فارغة قد يؤدي مع الوقت إلى تقليل امتصاص الحديد، بسبب احتوائه على "التانينات"، وهي مركبات تتداخل مع امتصاص المعادن داخل الجسم.

هل يؤثر الشاي على الشهية؟

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن تناول الشاي على الريق قد يقلل الشهية ويؤخر الرغبة في تناول الطعام لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤثر على مستويات الطاقة خلال اليوم.

هل هناك فوائد لتناول الشاي على الريق؟

وأضاف القيعي أن الشاي الخفيف بدون سكر قد يمنح إحساسًا مؤقتًا باليقظة وتحسن المزاج، كما أن الشاي الأخضر قد يكون أخف على المعدة مقارنة بالشاي الأسود لدى بعض الأشخاص.

ما الطريقة الصحية لتناول الشاي؟

واختتم أخصائي التغذية العلاجية حديثه بالتأكيد على أن الطريقة الأفضل تبدأ بشرب الماء أولًا، ثم تناول فطور خفيف يحتوي على بروتين أو دهون صحية، مع الانتظار لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل تناول الشاي، لضمان أفضل استفادة من الطعام وتجنب أي آثار جانبية محتملة.

اقرأ أيضًا

احذر شرب الشاي بعد الانتهاء من وجبة دسمة.. أضرار لا تتوقعها

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لـ"الشاي الفتلة".. لن تتوقع

