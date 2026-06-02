إبراهيم حسن يكشف آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026

تحدث إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، عن آخر استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستنطلق 11 من شهر يونيو الجاري في أمريكا وكندا والمكسيك.

تصريحات إبراهيم حسن عن استعدادات مصر للمونديال

قال إبراهيم حسن خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورتس": "نقوم ببرنامج تدريبي مكثف استعدادًا لكأس العالم، مع مراعاة اعتياد اللاعبين على فارق الساعات بين مصر والولايات المتحدة (7 ساعات)، وهو أمر مهم للاعبين خاصة من حيث التركيز".

وأضاف: "أحرص دائمًا على تذكير اللاعبين بأهمية الاجتهاد في حدث مثل كأس العالم، وخاصة أن المنتخب كان يعاني في السنوات الماضية من الغياب عن بعض نسخ البطولة".

وتابع: "على كل لاعب استغلال المشاركة في كأس العالم 2026 كونه فرصة لا تتكرر لإبراز أفضل ما لديه من إمكانيات على أرض الملعب"

وواصل: "نحن سعداء بالتواجد في المونديال ومواجهة أقوى المنتخبات وأمامنا حدث تاريخي، وأنصح جميع اللاعبين المتواجدين معنا بأن يعيشوا الحالة ويكونوا على قدر المسؤولية، وأن يتسلحوا بكامل تركيزهم أمام الخصوم".

واختتم: "الجهاز الفني لمنتخب مصر ينتظر من كل لاعب تقديم أفضل ما لديه، وسنعمل على ذلك ونعتمد على الله قبل كل شئ، لضمان كتابة تاريخ إضافي وكبير للفراعنة في كأس العالم"

