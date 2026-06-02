مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 1
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

1 0
20:25

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

إبراهيم حسن يكشف آخر استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:51 م 02/06/2026
    مران منتخب مصر الجماعي (10)
    مران منتخب مصر الجماعي (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (4)
    مران منتخب مصر الجماعي (9)
    مران منتخب مصر الجماعي (6)
    مران منتخب مصر الجماعي (7)
    مران منتخب مصر الجماعي (5)
    مران منتخب مصر الأول (11)
    مران منتخب مصر الأول (2)
    مران منتخب مصر الأول (12)
    مران منتخب مصر الأول (1)
    مران منتخب مصر الأول (10)

تحدث إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، عن آخر استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستنطلق 11 من شهر يونيو الجاري في أمريكا وكندا والمكسيك.

تصريحات إبراهيم حسن عن استعدادات مصر للمونديال

قال إبراهيم حسن خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورتس": "نقوم ببرنامج تدريبي مكثف استعدادًا لكأس العالم، مع مراعاة اعتياد اللاعبين على فارق الساعات بين مصر والولايات المتحدة (7 ساعات)، وهو أمر مهم للاعبين خاصة من حيث التركيز".

وأضاف: "أحرص دائمًا على تذكير اللاعبين بأهمية الاجتهاد في حدث مثل كأس العالم، وخاصة أن المنتخب كان يعاني في السنوات الماضية من الغياب عن بعض نسخ البطولة".

وتابع: "على كل لاعب استغلال المشاركة في كأس العالم 2026 كونه فرصة لا تتكرر لإبراز أفضل ما لديه من إمكانيات على أرض الملعب"

وواصل: "نحن سعداء بالتواجد في المونديال ومواجهة أقوى المنتخبات وأمامنا حدث تاريخي، وأنصح جميع اللاعبين المتواجدين معنا بأن يعيشوا الحالة ويكونوا على قدر المسؤولية، وأن يتسلحوا بكامل تركيزهم أمام الخصوم".

واختتم: "الجهاز الفني لمنتخب مصر ينتظر من كل لاعب تقديم أفضل ما لديه، وسنعمل على ذلك ونعتمد على الله قبل كل شئ، لضمان كتابة تاريخ إضافي وكبير للفراعنة في كأس العالم"

بإطلالة كاجوال أنيقة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية
بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
السيسي يتابع مع وزير الدفاع أنشطة القوات المسلحة وجهودها بالمشروعات القومية
الغندور يعلق على رحيل الشحات عن الأهلي ويكشف وجهته المحتملة
