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لماذا ألقت الداخلية القبض على صبري نخنوخ؟

كتب : محمد الصاوي

07:46 م 02/06/2026 تعديل في 07:59 م
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كشف مصدر أمني تفاصيل القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ وابن شقيقه، بسبب مشاجرة مع صاحب معرض سيارات في القاهرة الجديدة.

وقال المصدر لـ"مصراوي" أن المشاجرة وقعت بسبب خلاف مالي يتعلق بفيلا بالتجمع باعها صبري نخنوخ إلى صاحب المعرض بمبلغ 50 مليون جنيه.

أضاف أن "نخنوخ" حصل على مبلغ 20 مليون جنيه من قيمة بيع الفيلا، وتبقى له 30 مليون جنيه ماطل في سدادها صاحب المعرض، وفق المصدر.

إبلاغ النجدة بمشاجرة صبري نخنوخ

وأشار المصدر إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الأطراف، قبل أن يتم إبلاغ شرطة النجدة من جانب صاحب معرض السيارات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتم ضبط جميع الأطراف.

وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتواجدين على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الخلاف.

الاستماع لأقوال طرفي المشاجرة

وأكد المصدر الأمني أن المشاجرة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الأطراف، كما لم تحدث أي تلفيات داخل معرض السيارات محل الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الأطراف للوقوف على تفاصيل الخلاف وأسبابه.

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صبري نخنوخ القبض على صبري نخنوخ القاهرة الجديدة

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