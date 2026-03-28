كيف يكشف جسمك سرطان القولون مبكرا؟.. العلامات الخفية

كتب - محمود عبده:

10:30 م 28/03/2026

يعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة، خاصة أنه قد يتطور بصمت دون ظهور أعراض واضحة في مراحله المبكرة، ما يؤدي إلى اكتشافه متأخرا لدى كثير من المرضى.

وبحسب موقع healthline، فإن الأعراض المتأخرة لسرطان القولون غالبا ما تظهر عندما يكون المرض قد تطور بالفعل، ما يجعل الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية في الجسم أمرا بالغ الأهمية للتشخيص المبكر.

هل يعد تغير شكل البراز علامة خطيرة؟

يشير تغير شكل البراز، مثل أن يصبح رفيعا أو شبيها بالقلم، إلى وجود انسداد جزئي في القولون، وهو ما قد يكون علامة على نمو ورم.

هل النزيف الخفي من علامات سرطان القولون؟

وجود دم في البراز، سواء كان واضحا أو غير مرئي ويكتشف بالتحاليل، يعد من أبرز العلامات التي لا يجب تجاهلها، إذ قد يدل على وجود مشكلة خطيرة في الأمعاء.

هل فقدان الوزن غير المبرر مؤشر خطر؟

فقدان الوزن دون سبب واضح قد يكون نتيجة استهلاك الجسم للطاقة بشكل غير طبيعي بسبب نمو السرطان، ويعد من الأعراض المتقدمة.

هل الإرهاق المستمر له علاقة بالمرض؟

الشعور بالتعب والإرهاق الدائم قد يكون ناتجا عن فقر الدم بسبب النزيف المزمن، وهو عرض شائع في الحالات المتقدمة.

هل اضطرابات الهضم المستمرة تدعو للقلق؟

الإسهال أو الإمساك المستمر، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل، قد تكون علامات على وجود خلل في القولون، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة.

هل ألم البطن مؤشر على تقدم الحالة؟

الألم أو التقلصات المتكررة في البطن قد تشير إلى انسداد أو التهاب ناتج عن الورم، خاصة في المراحل المتقدمة من المرض.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عند ملاحظة أي من هذه الأعراض بشكل مستمر، يجب التوجه للطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض أو تجاوزوا سن الخمسين.

