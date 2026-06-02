في الطقس الحار.. 5 أطعمة ومشروبات تدعم صحة القلب وتحمي من الجفاف

تتطلب أشهر الصيف الحارة اهتماما بصحة القلب، إذ يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة فقدان السوائل والمعادن من الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بالجفاف ويؤثر على استقرار ضغط الدم ووظائف الجهاز القلبي الوعائي.



وبحسب موقع هيلث، إليك 5 أطعمة ومشروبات تساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة القلب خلال الطقس الحار.



هل ماء جوز الهند مفيد للقلب؟



ماء جوز الهند من المشروبات الطبيعية الغنية بالمعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم، وهي عناصر تساعد في دعم وظائف القلب والحفاظ على استقرار ضغط الدم، كما يسهم في تعويض الأملاح التي يفقدها الجسم عبر التعرق.



فوائد البطيخ للقلب



البطيخ من أبرز الفواكه الصيفية الداعمة لصحة القلب بفضل محتواه المرتفع من الماء، ما يساعد على تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على ترطيب الجسم. كما يحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية والحد من الالتهابات، إلى جانب البوتاسيوم الذي يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم.



هل اللبن الرائب يرطب الجسم؟



يوفر اللبن الرائب ترطيبا جيدا للجسم إلى جانب فوائده الصحية المتعددة، إذ يحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يدعمان صحة القلب، كما أنه من المشروبات المفضلة خلال فصل الصيف لما يمنحه من انتعاش وترطيب.



ما فوائد الخيار؟



يتميز الخيار بنسبة عالية من الماء مع محتوى منخفض من الصوديوم، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، كما يساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.



تأثير الرمان على القلب



يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة مركبات البوليفينول، التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما يمد الجسم بفيتامين "سي" والبوتاسيوم، ليدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

كيف تتخلص من الرغبة في تناول السكر بطرق بسيطة وفعالة؟

احذر هذا الطعام الشائع.. يرفع الكوليسترول والسكر في الدم