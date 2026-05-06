إتاحة الفاكهة في غير موسمها على مدار العام، بما في ذلك البطيخ الذي أصبح متوفرا بشكل واسع نتيجة عمليات التصدير والتخزين، هذا الانتشار يثير تساؤلات حول مدى أمان هذه الفواكه وقيمتها الغذائية مقارنة بالفاكهة الموسمية.

وفي هذا السياق، يوضح خبراء التغذية حقيقة ما إذا كانت الفاكهة خارج موسمها تشكل خطرا على الصحة، ومدى تأثر قيمتها الغذائية بطرق الإنتاج والتداول.



هل الفاكهة خارج موسمها أقل جودة غذائية؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الفاكهة المعروضة خارج موسمها تبدو جذابة ومتوفرة طوال العام، لكنها تثير تساؤلات حول قيمتها الغذائية.

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الفارق لا يكمن في نوع الفاكهة نفسه، بل في طريقة إنتاجها وحفظها حتى تصل إلى المستهلك، مشيرا إلى أنه فغي عض الحالات، يتم الاعتماد على وسائل زراعية مكثفة لإنتاج الثمار خارج موسمها الطبيعي.

كيف يتم إنتاج الفاكهة خارج الموسم؟

وأشار إلى أن زراعة الفاكهة خارج موسمها قد تتطلب استخدام كميات أكبر من المبيدات والأسمدة، بالإضافة إلى تقنيات الإنضاج الصناعي لتسريع النمو وتحسين الشكل قبل طرحها في الأسواق.

ورغم خضوع هذه الممارسات للرقابة في العديد من الدول، فإن الإفراط فيها قد يترك بقايا كيميائية على الثمار، بحسب أخصائي التغذية.

هل البطيخ المصدر خارج موسمه آمن؟

ووفقا لـ"القيعي" فإن البطيخ من أبرز الفواكه التي تطرح في الأسواق على مدار العام نتيجة التصدير والتخزين، ورغم أنه يظل آمنا في معظم الحالات، إلا أن طريقة زراعته وتخزينه قد تؤثر على جودته الغذائية.

وأوضح أنه كلما زادت فترات التخزين أو النقل لمسافات طويلة، قلت بعض العناصر الغذائية الحساسة داخل الثمرة.

هل الفاكهة الموسمية أفضل من غير الموسمية؟

وأشار إلى أن التوصيات الغذائية تبين أن الفاكهة الموسمية غالبا ما تكون أفضل من حيث القيمة الغذائية والطعم، لأنها تنمو في ظروفها الطبيعية دون تدخلات صناعية مكثفة أو تخزين طويل، بينما الفاكهة خارج الموسم قد تفقد جزءا من فيتامينات مثل فيتامين C نتيجة التخزين والنقل.

هل تناول الفاكهة خارج موسمها يشكل خطرا؟

وأكد "القيعي" أن تناول الفاكهة خارج موسمها لا يمثل خطرا مباشرا على الصحة في أغلب الحالات، لكنه قد يكون أقل فائدة غذائية مقارنة بالفاكهة الطازجة الموسمية، ناصحا بغسل الفاكهة جيدا وشرائها من مصادر موثوقة، مع تفضيل المنتجات المحلية والموسمية كلما أمكن.

وشدد على ضرورة الاعتدال في اختيار الفاكهة، مع التركيز على التنوع الغذائي، وعدم القلق المبالغ فيه من الفواكه خارج الموسم، طالما تم الالتزام بالنظافة وجودة المصدر.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن تناول الفاكهة خارج موسمها قد لا يكون ضارا إذا تمت مراعاة المعايير العلمية في الاختيار.

وشددت في تصريحات لـ"مصراوي" على ضرورة انتقاء الفاكهة من مصادر موثوقة، مع التأكد من سلامتها وجودتها، بحيث تكون غير طرية أو بها أي بقع غير طبيعية، والابتعاد عن الثمار كبيرة الحجم بشكل مبالغ فيه، خاصة في حالة البطيخ، مع تفضيل الأحجام المتوسطة والطبيعية.

اقرأ أيضًا:

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟

منها البطيخ.. 4 فواكه غنية بالبوتاسيوم تحميك من الخمول في عز الحر

4 أخطاء شائعة عند تناول البطيخ.. تضر القلب والكلى وترفع الكوليسترول





