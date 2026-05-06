قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت تورطه في إنشاء حسابات وهمية على موقعي "فيس بوك" و"واتساب" باسم "الدكتور الروحاني"، استخدمها في خداع الضحايا بإيهامهم بقدرته على أعمال السحر والشعوذة، ثم ابتزازهم بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، ما مكنه من الاستيلاء على نحو 800 ألف جنيه عبر تحويلات مالية من خلال محافظ إلكترونية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

بلاغ يكشف الواقعة



وتعود وقائع القضية رقم 15767 لسنة 2025 جنايات البداري إلى تلقي قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغ من المجني عليها "ن. م"، أفادت فيها بقيام شخص بإنشاء حساب وهمي يحمل اسم "الدكتور الروحاني" المشار إليه، مدعيًا قدرته على العلاج بالقرآن.

خطة خداع وابتزاز



وأوضحت التحقيقات أنه بعد تبادل الرسائل بين المتهم والضحية، قام بإيهامها بقدرته على العلاج الروحاني، ما دفعها لإرسال صور ومقاطع فيديو شخصية، ليبدأ بعدها في ابتزازها وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك المواد.

تحريات تكشف هوية المتهم



وبعد تقنين الإجراءات، توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات إلى صحة البلاغات، وتم تحديد هوية المتهم، ويدعى م. م.، (26 عامًا)، ومقيم بقرية منشأة الكوم الأحمر بمركز البداري.

تفاصيل الاستيلاء على 800 ألف جنيه



وكشفت التحريات أن المتهم استغل الضحية وهددها بالصور ومقاطع الفيديو التي حصل عليها، ونجح في إجبارها على دفع مبالغ مالية وصلت إلى 800 ألف جنيه عبر تحويلات لمحافظ إلكترونية، مقابل عدم التشهير بها.

اعترافات المتهم



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمحل إقامته، وبمواجهته بنتائج التحريات أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اعتاد انتحال صفة معالج روحاني عبر حسابات وهمية لاستدراج الضحايا، ثم ابتزازهم للحصول على أموال.