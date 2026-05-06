وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة للبؤر الإجرامية بعد ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بأسيوط، ومصرع عنصر شديد الخطورة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

تحريات أمنية تكشف نشاط بؤر إجرامية بعدة محافظات



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة، ومحكوم عليه في قضايا إتجار مخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات، بنطاق محافظة أسيوط، وضبط باقي عناصر البؤر.

المضبوطات

ضبط 720 كيلو مخدرات و7 آلاف قرص مؤثر

أسفرت العملية عن ضبط قرابة 720 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة شملت حشيش وهيدرو وشابو، بالإضافة إلى 7 آلاف قرص مخدر ومؤثر، و72 قطعة سلاح ناري تنوعت بين 23 بندقية آلية و31 بندقية خرطوش و14 فرد خرطوش و4 طبنجات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 97 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

