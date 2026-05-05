في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية، أصبح البحث عن طرق بسيطة لتناول طعام صحي أمرا ضروريا، خاصة مع ضيق الوقت وصعوبة تحضير وجبات متكاملة، ومن اللافت أن بعض الأطعمة لا تحتاج إلى الطهي أصلا للاستفادة من قيمتها الغذائية، بل إن تناولها نيئة قد يكون الخيار الأفضل للحفاظ على عناصرها المفيدة التي قد تتأثر بالحرارة.

وإلى جانب توفير الوقت والجهد، يساعد الاعتماد على الأطعمة النيئة في تقليل فقدان الفيتامينات والمركبات الحساسة للحرارة، مع الاكتفاء بخطوات بسيطة مثل الغسل أو التقشير أو التقطيع، وفيما يلي 5 أطعمة ينصح بتناولها نيئة لتحقيق أقصى فائدة غذائية، وفقا لموقع Eating Well.

الحمضيات

مثل البرتقال والجريب فروت، وهي غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وتؤدي عملية الطهي أو الاستخدام في المخبوزات إلى تقليل هذه العناصر، لذلك يفضل تناولها طازجة للحفاظ على قيمتها الغذائية الكاملة.

الزبادي

الزبادي غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامينات ب، بالإضافة إلى البروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، لكن هذه البكتيريا النافعة حساسة جدا للحرارة، حيث يؤدي تسخين الزبادي إلى تدميرها، إلى جانب التأثير على قوامه وقيمته الغذائية.

الفجل

يحتوي الفجل على فيتامين سي ومركبات نباتية مفيدة تعرف بالفلافونويدات، والتي تتأثر بالحرارة، لذلك فإن تناوله نيئا يضمن الاستفادة من خصائصه الغذائية ونكهته المميزة.

البصل

رغم أن الطهي يمنح البصل طعما مميزا، إلا أنه يقلل من محتواه من مركبات الكبريت المفيدة، هذه المركبات تعرف بدورها في دعم المناعة ومكافحة بعض أنواع البكتيريا، لكنها تتأثر بشكل ملحوظ عند التعرض للحرارة.

السبانخ

تتميز السبانخ بغناها بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك، إلا أن بعض هذه العناصر، خاصة فيتامين سي وحمض الفوليك، تتأثر بالحرارة، ما قد يؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة منها أثناء الطهي، لذلك يفضل تناولها نيئة.

