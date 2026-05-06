قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق متهم بإنهاء حياة زوجته، بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تحديد جلسة النطق بالحكم



حددت المحكمة، برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين، خالد رمضان الصافي السيد جعفر، إسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، عماد عاطف عبد السميع علي فرج، جلسة 4 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

بلاغ بتغيب الزوجة



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بتلقي بلاغ من صبحي م. ع. أ، 53 عاما، مقيم بإحدى القرى بنطاق المركز، بغياب زوجته إيمان، 39 عاما، عن المنزل، وحرر محضر بتغيب الزوجة.

اعترافات تفصيلية بالجريمة



كشفت التحريات أن الزوج هو مرتكب الواقعة، وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، موضحًا أنه ضرب زوجته على رأسها بزجاجة حتى تأكد من وفاتها، ثم لفها داخل بطانية، ودفنها في حفرة خلف المنزل، وسكب فوقها طبقة من الأسمنت لإخفاء جريمته، وذلك على خلفية خلافات أسرية بينهما.

استخراج الجثة وقرار النيابة



أرشد المتهم عن مكان الجثة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث، وجرى استخراج الجثة، وقررت النيابة دفنها عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.