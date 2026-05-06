تعد حالة تسمم الحمل "Pre-eclampsia" من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تصيب بعض السيدات خلال فترة الحمل، وغالبا ما تظهر بعد الشهر الخامس.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ"مصراوي"، أن هناك مجموعة من الأعراض التي قد تكشف مبكرا عن الإصابة بتسمم الحمل، والتي لا ينبغي تجاهلها.

ما أبرز أعراض تسمم الحمل؟

تظهر علامات تسمم الحمل في صورة مجموعة من الأعراض التحذيرية، من أبرزها الصداع الشديد والمستمر، إضافة إلى تشوش أو زغللة في الرؤية، وهو ما قد يشير إلى تأثر الجهاز العصبي والدورة الدموية.

كما يعد تورم الوجه أو اليدين بشكل مفاجئ من العلامات الشائعة، إلى جانب الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن، وارتفاع ملحوظ في ضغط الدم، فضلا عن زيادة سريعة وغير مبررة في الوزن.

لماذا يعد تسمم الحمل حالة خطيرة؟

تكمن خطورة تسمم الحمل في أنه لا يؤثر فقط على صحة الأم، بل يمتد تأثيره إلى الجنين أيضا، حيث قد يؤدي إلى ضعف نموه داخل الرحم، أو حدوث انفصال في المشيمة، وهو من الحالات الطارئة التي تهدد الحمل.

كما يمكن أن يتسبب في ولادة مبكرة، وفي الحالات الشديدة قد يشكل خطرا على حياة الأم والطفل معا.

من الأكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل؟

هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، من بينها السيدات في الحمل الأول، أو الحوامل في سن صغيرة جدا أو متقدمة في العمر.

كما تزداد احتمالية الإصابة لدى من لديهن تاريخ مرضي سابق بارتفاع ضغط الدم أو السكري، بالإضافة إلى الحمل بتوأم أو وجود تاريخ سابق لتسمم الحمل في حمل سابق.

كيف يمكن الوقاية والتعامل مع تسمم الحمل؟

تشدد الدكتورة زكية أبو سليمان، على أهمية المتابعة الدورية مع الطبيب المختص طوال فترة الحمل، مع قياس ضغط الدم بشكل منتظم.

كما يجب الالتزام الكامل بالأدوية الموصوفة في حال الحاجة إليها، والانتباه لأي أعراض غير طبيعية، والتوجه الفوري للطبيب عند ظهور علامات مثل الصداع الشديد أو تورم مفاجئ أو اضطرابات في الرؤية، لضمان التدخل المبكر وحماية صحة الأم والجنين.

