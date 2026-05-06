استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، بحضور ملحق الدفاع الفرنسي العقيد بحري لوران سيجييه، وذلك بمقر مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات البحرية واللوجيستية.

لقاء مصري فرنسي لبحث التعاون البحري واللوجيستي

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء العلاقات الممتدة، خاصة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجيستية، بما يدعم حركة التجارة العالمية ويعزز من الشراكات الدولية.

متابعة عبور “شارل ديجول” وتفعيل خدمات جديدة

وجاء اللقاء بالتزامن مع متابعة عبور حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول” للمجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال، إلى جانب تنفيذ خدمة تبديل الأطقم البحرية التي تقدمها مارينا يخوت قناة السويس، في إطار الخدمات المستحدثة التي توفرها الهيئة للعملاء.

تطوير مستمر لتعزيز الأمان الملاحي بالقناة

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تطوير منظومة الخدمات الملاحية واللوجيستية بشكل مستمر، مشيراً إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة، من بينها تبديل الأطقم البحرية، وخدمات الإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن، إلى جانب إزالة المخلفات البحرية وخدمات الإسعاف البحري.

كما أوضح أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي أسهم في تعزيز عوامل الأمان الملاحي، من خلال زيادة عرض القناة بنحو 40 مترًا في مناطق محددة، فضلًا عن توسيع نطاق الازدواج في البحيرات المرة الصغرى، بالتوازي مع تحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

إشادة فرنسية بخدمات هيئة قناة السويس

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أهمية قناة السويس باعتبارها شريانًا حيويًا لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، معربًا عن تطلعه لاستقرار الأوضاع الإقليمية بما يسهم في عودة معدلات الملاحة إلى طبيعتها.

تعاون مثمر مع الخط الملاحي CMA CGM

وأشاد شوفالييه بالتطور الملحوظ في مستوى الخدمات البحرية المقدمة، مثمنًا التعاون القائم مع CMA CGM، إلى جانب الخدمات المتميزة المقدمة لليخوت السياحية الفرنسية خلال عبورها القناة أو رسوها بمارينا يخوت قناة السويس.