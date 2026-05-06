إعلان

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟

كتب : محمود عبده

01:00 ص 06/05/2026

البطيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعد البطيخ الأحمر من أكثر الفواكه الصيفية انتشارا، ليس فقط لمذاقه المنعش، بل لقيمته الغذائية العالية، إذ يتكون في معظمه من الماء بنسبة تصل إلى 92%، إلى جانب نحو 7% من الكربوهيدرات.

كما يحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A "على هيئة الكاروتين"، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامين B وفيتامين C، ما يجعله خيارا صحيا يدعم العديد من وظائف الجسم الحيوية.

وبحسب موقع "ديلي ميديكال"، فإن البطيخ يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله من الفواكه المفضلة لدى كثيرين، خاصة خلال فصل الصيف.

هل يساعد البطيخ في الوقاية من السرطان؟

يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان من خلال محاربة الجذور الحرة في الجسم.

كيف يساهم في تنظيم ضغط الدم؟

يساعد محتواه من البوتاسيوم والمنجنيز على دعم توازن ضغط الدم في الجسم، ما قد يساهم في خفض مستوياته عند انتظام تناوله ضمن نظام غذائي صحي.

هل يعزز البطيخ الطاقة والنشاط؟

بفضل احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، يساعد البطيخ في دعم إنتاج الطاقة داخل الجسم، مما ينعكس على زيادة النشاط والحيوية.

ما دوره في ترطيب الجسم والبشرة؟

نظرا لارتفاع نسبة الماء فيه، يعد البطيخ من أفضل الفواكه التي تساهم في ترطيب الجسم، كما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على نضارة البشرة وصحتها.

هل له تأثير على الصحة الجنسية؟

تشير بعض الدراسات إلى أن البطيخ قد يساهم بشكل غير مباشر في دعم الدورة الدموية، ما قد ينعكس إيجابا على الأداء الجنسي.

هل يقوي النظر؟

يحتوي البطيخ على فيتامين A، الذي يلعب دورا مهما في دعم صحة العين والحفاظ على قوة الإبصار.

هل يساعد في إنقاص الوزن؟

يتميز البطيخ بانخفاض سعراته الحرارية، ما يجعله خيارا مناسبا ضمن الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

اقرأ أيضًا:

4 أخطاء شائعة عند تناول البطيخ.. تضر القلب والكلى وترفع الكوليسترول

بعد ظهوره في الأسواق.. كيف يؤثر البطيخ على القلب والعضلات؟

لا تتناوله مع السمك.. احذر البطيخ يهدد صحتك في هذه الحالات

البطيخ الوزن السرطان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
أخبار مصر

"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
بعد الزيادة الجديدة.. ننشر أسعار كروت شحن المحمول
اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة.. ننشر أسعار كروت شحن المحمول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟