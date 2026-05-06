يعد البطيخ الأحمر من أكثر الفواكه الصيفية انتشارا، ليس فقط لمذاقه المنعش، بل لقيمته الغذائية العالية، إذ يتكون في معظمه من الماء بنسبة تصل إلى 92%، إلى جانب نحو 7% من الكربوهيدرات.

كما يحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A "على هيئة الكاروتين"، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامين B وفيتامين C، ما يجعله خيارا صحيا يدعم العديد من وظائف الجسم الحيوية.

وبحسب موقع "ديلي ميديكال"، فإن البطيخ يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله من الفواكه المفضلة لدى كثيرين، خاصة خلال فصل الصيف.

هل يساعد البطيخ في الوقاية من السرطان؟

يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان من خلال محاربة الجذور الحرة في الجسم.

كيف يساهم في تنظيم ضغط الدم؟

يساعد محتواه من البوتاسيوم والمنجنيز على دعم توازن ضغط الدم في الجسم، ما قد يساهم في خفض مستوياته عند انتظام تناوله ضمن نظام غذائي صحي.

هل يعزز البطيخ الطاقة والنشاط؟

بفضل احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، يساعد البطيخ في دعم إنتاج الطاقة داخل الجسم، مما ينعكس على زيادة النشاط والحيوية.

ما دوره في ترطيب الجسم والبشرة؟

نظرا لارتفاع نسبة الماء فيه، يعد البطيخ من أفضل الفواكه التي تساهم في ترطيب الجسم، كما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على نضارة البشرة وصحتها.

هل له تأثير على الصحة الجنسية؟

تشير بعض الدراسات إلى أن البطيخ قد يساهم بشكل غير مباشر في دعم الدورة الدموية، ما قد ينعكس إيجابا على الأداء الجنسي.

هل يقوي النظر؟

يحتوي البطيخ على فيتامين A، الذي يلعب دورا مهما في دعم صحة العين والحفاظ على قوة الإبصار.

هل يساعد في إنقاص الوزن؟

يتميز البطيخ بانخفاض سعراته الحرارية، ما يجعله خيارا مناسبا ضمن الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

