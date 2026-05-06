مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز الشراكة ودعم التهدئة بالمنطقة

كتب : وكالات

04:24 م 06/05/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من جونتر زاوتر، مستشار الأمن القومي الألماني.

تطوير التعاون الثنائي والاقتصادي

وخلال الاتصال، ثمن عبد العاطي العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات، مشيرا إلى الرغبة المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد على أهمية مواصلة دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

احتواء التوتر الإقليمي والمسار التفاوضي

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية المتلاحقة، حيث أطلع وزير الخارجية المسؤول الألماني على الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدا الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا، مشددا على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة جميع الشواغل.

ومن جانبه، ثمن المسؤول الألماني الدور المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها إلى آفاق أرحب، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

العلاقات المصرية الألمانية التصعيد الإقليمي الأمن القومي الألماني المفاوضات الأمريكية الإيرانية إيران وأمريكا

