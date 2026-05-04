إعلان

إذا شعرت بـ هذه العلامة في قلبك.. فأنت مصاب بالسرطان

كتب : أسماء العمدة

09:30 م 04/05/2026

السرطان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة أصبحت الأعراض الصحية البسيطة تمر أحيانا دون انتباه، رغم أنها قد تحمل دلالات خطيرة، ومن بين هذه الأعراض، يبرز شعور غامض أو ألم في منطقة القلب يثير القلق والتساؤل

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، يحذر أطباء وخبراء صحة من تجاهل أي تغيرات غير طبيعية في الجسم، خاصة تلك المتعلقة بالقلب أو الصدر.

فبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة أو الأورام التي تصيب منطقة الصدر، قد تُظهر أعراضا غير مباشرة، منها آلام في الصدر، ضيق في التنفس، أو شعور بالضغط في منطقة القلب.

يشدد المختصون على ضرورة عدم القفز إلى استنتاجات مقلقة دون تشخيص طبي دقيق، فهذه الأعراض قد تكون ناتجة عن أسباب أكثر شيوعا وأقل خطورة، مثل التوتر، أو مشاكل في العضلات، أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

أن العلامة الفارقة تكمن في استمرارية الأعراض وتكرارها، إضافة إلى ظهور مؤشرات أخرى مرافقة مثل فقدان الوزن غير المبرر، التعب المستمر، أو السعال المزمن، عندها يصبح من الضروري التوجه للفحص الطبي وإجراء التحاليل اللازمة.

نصائح طبية مهمة

الصحة لا تحتمل التهاون، والانتباه المبكر لأي علامة غير معتادة قد يكون الفارق بين الوقاية والعلاج لذلك، ينصح الخبراء بضرورة الاستماع للجسد وعدم تجاهل إشاراته، مع الاعتماد دائمًا على التشخيص الطبي بدلا من القلق أو التخمين.

اقرأ أيضا:

في مطبخك.. هذه الأطعمة قد تقلل فرص نمو الخلايا السرطانية

ليس التدخين.. احذر عوامل غير معروفة تزيد خطر السرطان

كيف عالج المصريون القدماء مرض السرطان؟- لن تصدق ما فعلوه


السرطان صحة القلب فقدان الوزن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري
رياضة محلية

"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
أخبار مصر

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رياضة محلية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر