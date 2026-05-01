في إطار الاهتمام المتزايد بدور التغذية في دعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض، كشف الباحث المتخصص في علوم السرطان، William Li، عن مجموعة من الأطعمة الشائعة التي قد تعزز آليات الدفاع الطبيعية في الجسم وتسهم في تقليل خطر تطور الخلايا السرطانية، وذلك خلال ظهوره في بودكاست ZOE Podcast.

وأوضح أن الجسم ينتج بشكل مستمر خلايا سرطانية مجهرية، لكن جهاز المناعة يتمكن غالبا من القضاء عليها قبل أن تتحول إلى أورام، مشيرا إلى أن ضعف المناعة وارتفاع مستويات الالتهاب المزمن يعدان من أبرز العوامل التي تسرع من تطور المرض.

وأضاف أن الالتهاب المستمر يخلق بيئة خصبة لنمو الخلايا غير الطبيعية، ما يجعل تقليله عنصرا محوريا في استراتيجيات الوقاية.

وبحسب صحيفة Daily Mirror، جاءت أبرز الأطعمة الداعمة للمناعة وتقليل الالتهاب كالتالي:

ما أهمية فول الصويا في تقليل مخاطر السرطان؟



ترتبط مكوناته النباتية بانخفاض معدلات الوفاة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي، وفق دراسات واسعة.

كيف تساعد الطماطم في مكافحة الخلايا السرطانية؟



غنية بمركب الليكوبين المضاد للأكسدة، والذي يسهم في الحد من نمو بعض الخلايا السرطانية، لا سيما المرتبطة بالبروستاتا.

لماذا يعد التفاح داعما لصحة الجسم؟



يحتوي على ألياف ومركبات نباتية تعزز صحة الأمعاء وتقلل الالتهابات.

ما دور التوت في حماية الخلايا؟



مثل التوت الأزرق والفراولة، ويتميز باحتوائه على "الأنثوسيانين" الذي يحمي الخلايا من التلف ويدعم صحة القلب.

هل الشاي والقهوة مفيدان للمناعة؟



مصادر غنية بالبوليفينولات، وهي مركبات تساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز المناعة، خاصة الشاي الأخضر والماتشا.

وشدد الباحث على أن هذه الأطعمة لا تعد علاجا مباشرا للسرطان، لكنها تلعب دورا مهما في دعم الجسم ورفع كفاءته الدفاعية، عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

