رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانع محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تلفظه بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء حال إجراء حوارات مع بعض السيدات بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بلوجر مدينة نصر

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو مخدرات مصر الجديدة

فيما كشفت تحريات الشرطة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله بعض الأشخاص يفترشون الشارع وأحدهم تحت تأثير المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 عاطلين، سيدتين) وذلك لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه وأقر أحدهم بتعاطيه المواد المخدرة.

كيان تعليمي وهمي



وفى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إدارة شخص كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) وبحوزته (عدد من النماذج تحتوى على بيانات المتدربين – دفتر تحصيل الرسوم – هارد ديسك "محمل عليه شهادات منسوب صدورها للكيان")، وبمواجهته أقر بترتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

