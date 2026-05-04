يرسل الجسم إشارات عديدة عندما يعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية الحيوية.

وفي هذا التقرير، نكشف لك أبرز العلامات التي يخبرك بها جسمك عن نقص الفيتامينات والمعادن، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

تشقق الشفاه: هل مجرد جفاف أم نقص فيتامين؟

أحيانا يكون تشقق الشفاه مجرد عرض جانبي للطقس البارد أو الإصابة بفيروس الهربس البسيط، ولكن في الحالات الأكثر خطورة يكون علامة على نقص فيتامين ب.

هل تنميل اليدين والقدمين علامة على نقص فيتامين B12؟

تنميل اليدين والقدمين قد يكون علامة على نقص فيتامين ب١٢، وتشمل العلامات الأخرى تورم أو التهاب اللسان واليرقان والضعف والإرهاق أو فقدان البصر.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب١٢ اللحم البقري والكبد والمحار والجبن والبيض والدواجن.

هل ألم القدم علامة على نقص فيتامين B6؟

ألم القدم يشير إلى نقص فيتامين ب6، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص تناول الدواجن والأسماك والحبوب الكاملة.

هل العمى الليلي يدل على نقص فيتامين A؟

رغم وجود عوامل متعددة تؤدي إلى العمى الليلي أو عمى الألوان، إلا أن نقص فيتامين A يمكن أن يكون أحد الأسباب.

ولتعزيز صحة العينين والوقاية من هذه المشكلات، ينصح بتناول أطعمة غنية بهذا الفيتامين مثل البطاطا الحلوة والجزر والخضراوات الورقية الداكنة.

تشنجات العضلات: هل علامة على نقص البوتاسيوم؟

تشنجات العضلات قد تكون نتيجة للجفاف أو نقص البوتاسيوم في الجسم. ويمكن تعويض النقص من خلال الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أو الفاكهة الحمضية، لدعم صحة العضلات ومنع التشنجات.

هل الأظافر المتعرجة علامة تحذيرية على نقص الحديد؟

الأظافر المتعرجة قد تكون علامة تحذيرية مبكرة على سوء التغذية أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ما العلاقة بين نزيف اللثة ونقص فيتامين سي؟

عندما لا نحصل على كمية كافية من فيتامين سي، قد يشير الجسم إلى هذا النقص من خلال نزيف اللثة أو التهابها، وهو شكل خفيف من أمراض اللثة يسبب تهيج واحمرار وتورم في قاعدة اللثة.

ومن المعروف أن الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين سي، وكذلك الجوافة والكيوي والبروكلي والسبانخ والخس والكرنب واللفت والتوت والطماطم والملفوف وأنواع أخرى من الخضراوات الورقية.

الإكزيما: هل تحدث بسبب نقص أحماض أوميجا 3؟

تعرف أيضا باسم التهاب الجلد التأتبي، وهي حالة تتميز باحمرار الجلد والحكة.

إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فقد يكون نقص أحماض أوميجا ٣ الدهنية هو السبب.

وتشمل الأعراض الأخرى لنقص أحماض أوميجا 3 الدهنية تشقق أو تقشر أطراف الأصابع أو الجلد وظهور نتوءات حمراء صغيرة على الجزء الخلفي من أعلى الذراعين والبشرة المختلطة.