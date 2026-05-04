يعاني بعض البالغين من مشكلة سيلان اللعاب أثناء النوم، وهي حالة قد تبدو بسيطة أو محرجة، لكنها في بعض الأحيان قد تشير إلى أسباب صحية تستدعي الانتباه.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 أسباب قد تؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم لدى الكبار، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

1- وضعية النوم

النوم على الجانب أو البطن يُعد من أكثر الأسباب شيوعًا، حيث تسمح الجاذبية بتدفق اللعاب خارج الفم، خاصة إذا كان الفم مفتوحًا أثناء النوم.

2- انسداد الأنف أو مشكلات التنفس

عند الإصابة بنزلات البرد أو الحساسية أو الجيوب الأنفية، يضطر الشخص للتنفس من الفم، ما يزيد من احتمالية سيلان اللعاب خلال النوم.

3- اضطرابات النوم

بعض اضطرابات النوم، مثل توقف التنفس أثناء النوم، قد تؤثر على التحكم في عضلات الفم، ما يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب أو تسربه.

4- مشكلات الفم والأسنان

سوء إطباق الأسنان أو التهابات اللثة قد تلعب دورًا في زيادة إفراز اللعاب أو صعوبة التحكم فيه أثناء النوم.

5- تأثير بعض الأدوية

هناك أنواع من الأدوية، مثل المهدئات أو أدوية الأعصاب، قد تسبب زيادة في إفراز اللعاب كأثر جانبي، ما يؤدي إلى هذه المشكلة.

نصائح طبية مهمة

يشير الأطباء إلى أن سيلان اللعاب أثناء النوم غالبًا ما يكون غير مقلق إذا كان يحدث بشكل عرضي، لكن في حال استمراره أو ترافقه مع أعراض أخرى مثل الشخير الشديد أو صعوبة التنفس، يُفضل استشارة طبيب مختص لتشخيص الحالة بدقة.

