هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب من الشاي يوميًا

كتب : مصراوي

09:00 م 04/05/2026

يُعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، حيث يرتبط بعادات يومية وثقافات مختلفة، ويُقبل عليه الملايين لما له من مذاق مميز وفوائد صحية محتملة، وفقًا لما أشار إليه معتز القيعي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن تناول الشاي بكميات معتدلة، مثل 3 إلى 4 أكواب يوميا، قد يحمل العديد من الفوائد الصحية، خاصة إذا كان الشاي أخضر أو أسود دون إضافات مفرطة من السكر.

يساهم الشاي في تعزيز صحة القلب، نظرا لاحتوائه على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم. كما قد يساعد في تحسين التركيز والانتباه بفضل احتوائه على الكافيين بنسبة معتدلة مقارنة بالقهوة.

وأشار القيعي إلى أن الشاي قد يدعم عملية الهضم ويساهم في تهدئة المعدة، خاصة عند تناوله بعد الوجبات.

رغم الفوائد، يحذر القيعي:" من الإفراط في تناول الشاي، حيث قد يؤدي استهلاك أربعة أكواب يوميا أو أكثر لدى بعض الأشخاص إلى آثار جانبية، مثل اضطرابات النوم نتيجة الكافيين، أو تقليل امتصاص الحديد في الجسم، خاصة عند تناوله مباشرة بعد الطعام".

كما أن الإفراط في الشاي الثقيل قد يسبب حموضة أو تهيجًا في المعدة لدى بعض الأفراد.

